Importanti novità per chi ha la necessità di guidare un camion, il percorso per la patente è nettamente più rapido. Il percorso per ottenere la patente di guida di categoria B, abilitazione fondamentale per condurre autovetture, si articola in diverse fasi, tutte propedeutiche all’ acquisizione delle necessarie competenze teoriche e pratiche. Il primo passo è l’iscrizione, che può avvenire presso un’autoscuola o come privatista. Successivamente, si affronta l’esame di teoria, un quiz a risposta multipla su argomenti specifici del Codice della Strada. Superata questa prova, si ottiene il foglio rosa, un permesso provvisorio che autorizza a esercitarsi alla guida su strada, affiancati da una persona esperta. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Camion con la patente B: scatta la riforma di Luglio I Basta un documento e ti fanno guidare anche i ‘bestioni’ ovunque