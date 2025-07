Il Comitato Valtellina pride | Abbiamo il diritto di vivere qui

La data è quella del 20 settembre, venerdì, quando il capoluogo farĂ da cornice a un evento, comunque la si pensi, storico in primis perchĂ© del tutto nuovo per il nostro territorio. Eppure, eppure come di fronte a tutte le novitĂ , le levate di scudi a priori non mancano mai e con questi molteplici "commenti di odio e disprezzo" si sta trovando a fare i conti il Comitato Valtellina Chiavenna pride "nato per promuovere visibilitĂ , diritti e inclusione nelle nostre valli" a poco piĂą di due mesi dalla manifestazione. "Quali sono le paure che accompagnano molte di queste reazioni negative? C’è forse un’idea diffusa che quelle cose, quelle persone non abbiano a che fare con "noi", ma con altri luoghi – argomentano i portavoce del Comitato - Ma chi è questo "noi" che parla per tutti? Le persone LGBTQAI+ nate e cresciute in Valle conoscono bene il sentimento politico dominante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

