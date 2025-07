Pantaloncini da donna | i 5 shorts ora in offerta che indosseremo per tutta l’estate 2025

È ancora una volta quel momento dell'anno: jeans e pantaloni, grande certezza dell'armadio d'ogni fashionista di genere femminile da sin troppo poco, sono stati – anche se solo momentaneamente – oscurati dagli shorts. Si passa da un passepartout modaiolo ad un altro, da un capo cult ad un altro, basti pensare che secondo alcuni non è nemmeno da considerarsi avviata la stagione almeno fino alla loro ricomparsa per le strade. E se è vero che ci troviamo davanti ad uno schema ciclico, sempre lo stesso da tempo immemorabile, le novità sul tema sono davvero molte; e altrettanto interessanti. Pantaloncini da donna: 5 modelli di tendenza da acquistare prima di subito.

Tankini e boy shorts in trend per l'estate 2025. Canotta e pantaloncini corti per un mix perfetto tra comfort, funzionalità e stile - C on l’arrivo dell’estate 2025, il mondo del beachwear si è diviso tra due grandi tendenze: da un lato i bikini super minimal e sensuali, dall’altro un ritorno alla praticità e alla copertura con costumi tankini (slip e canotta) e boy shorts (slip ispirato ai pantaloncini da uomo).

Gli shorts iconici Levi's che ti fanno tornare negli anni '80: 30% di sconto - Shorts a vita alta Levi's in denim rigido, dallo stile vintage: resistenti e perfetti per l'estate, ora in offerta al 30% di sconto.

