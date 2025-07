Trent’anni di ‘Lunezia’ Il Premio porta in piazza la grande musica d’autore

Trent’anni di musica e testi da ricordare. Il Premio Lunezia li festeggia nella città in cui è nato, Aulla. E lo fa con ospiti del calibro di Rita Pavone e Francesca Michielin, ma anche alcune sorprese. Dalla prima edizione nel 1996 con Fernanda Pivano e Fabrizio De André, oltre 300 big della musica italiana sono stati premiati dalla prestigiosa manifestazione, come Vasco Rossi, Ligabue, Negramaro. Ieri la presentazione ufficiale, con il patron Stefano de Martino che ha svelato i nomi degli attesi ospiti. "A Francesca Michielin – ha detto – andrà il Premio Lunezia pop d’autore per la canzone ‘Francesca’, mentre il Premio Lunezia Nuove stelle andrà a Kaput per la canzone intitolata ‘Provinciale’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

