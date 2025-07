I Velvet Sundown | la band virale che non esiste

Si definiscono "Non del tutto umani. Non del tutto macchine" e su Spotify sono diventati virali accumulando in poche settimane più di un milione di stream dopo l’uscita a giugno di due album Floating On Echoes e Dust And Silence: sono I Velvet Sundown ed "esistono in un luogo intermedio". Una provocazione artistica, "non un trucco, ma uno specchio", quella della band generata interamente dall’ intelligenza artificiale (dichiaratasi tale solo alcune settimane dopo il successo) – dalla musica in lingua inglese, alle immagini promozionali, fino al loro retroscena artistico – pensata per mettere in discussione i confini dell’autorialità , dell’identità e del futuro stesso della musica nell’era dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I Velvet Sundown: la band virale che non esiste

La misteriosa band che esplode su Spotify e che potrebbe non esistere. Chi sono i Velvet Sundown - I Velvet Sundown possiedono un profilo verificato su Spotify, sfoggiando un bollino blu che dovrebbe fornire una certa credibilità e di veridicità .

Caso Velvet Sundown, la band che ha ingannato Spotify: cosa è successo davvero - Roma, 7 luglio 2025 – Dal boom all’inizio di giugno, con la scalata delle classifiche di Spotify in poche settimane (raggiungendo oltre 400 mila ascoltatori) alle polemiche.

I Velvet Sundown e la logica di Tyler Durden - Mi è capitato sotto gli occhi un post della scrittrice Rosella Postorino. Raccontava di come, una ventina di anni fa, avesse una mail che invece che riportare il suo nome e cognome risultasse a nome di Caterina Cinquecentocatenelle e un nickname buffo, piccolamela, e di come con quella mail si fosse ai tempi confrontata con personalità di spicco della letteratura, che si rapportavano con lei chiamandola, appunto, Caterina.

