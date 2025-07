Prenderà il via stasera mercoledì 16 luglio alle ore 19,30, presso la Foresteria La Casa Del Boia, la mostra fotografica “Oltre i limiti“, dell’alpinista lucchese Riccardo Bergamini (nella foto). Un albo d’oro di imprese ad alta, anzi, altissima quota che raccoglie circa 100 foto suddivise in 10 pannelli, ognuno dei quali rappresenta una diversa scalata affrontata da Bergamini sulle catene montuose più alte del pianeta in Nepal, Tibet, Pakistan, Perù, Alaska, Cina e Kirghizstan. Le foto che rappresentano i momenti più significativi di queste ascese alle diverse vette affrontate, sono accompagnate da una descrizione della montagna e dal racconto della scalata stessa, in una sorta di gara fra immagine e scrittura che insieme accompagnano il visitatore a vivere le sensazioni e le emozioni vissute dallo scalatore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al via la mostra di Bergamini