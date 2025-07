Un luogo dove gli oggetti trovano una seconda possibilità e le persone una nuova occasione di incontro, scambio e divertimento. È questa la filosofia di Lillero, l’associazione che da ormai cinque anni opera sul territorio lucchese nata con un progetto ambizioso e concreto: sviluppare un modello economico circolare e sostenibile che sappia unire il riutilizzo responsabile, l’integrazione sociale e la partecipazione attiva della comunità . Fondata nel 2019, Lillero ha dato vita a un’idea originale e sorprendentemente attuale: un negozio del baratto in cui non esiste il denaro tradizionale, ma solo i ‘lilleri’, una moneta simbolica che prende il nome da un noto proverbio toscano: "Senza lilleri non si lallera". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ogni cosa ha una seconda vita. Lillero, il mercatino oltre l’usato