Nuovo ponte la copia del San Michele è l’ipotesi più realistica

Un nuovo unico ponte viario e ferroviario insieme, con binari sotto e strada sopra, proprio come l'attuale vecchio San Michele, a una trentina di metri di distanza da esso verso sud. È l'ipotesi che piace di più tra gli ingegneri di Rfi e i piani alti di Regione Lombardia. "Al momento, il progetto che prevede un nuovo ponte a fianco del San Michele sembra essere la soluzione più sostenibile", conferma Jonathan Lobati, Forza Italia, presidente della Commissione regionale V Territorio, che l'altro giorno ha effettuato un sopralluogo sul campo, insieme ai colleghi commissari e ai sindaci del territorio.

"Avrebbe rivelato gli esiti delle indagini sulla 'ndrangheta". Ecco perchè è indagato il procuratore Michele Prestipino. I fari dell'inchiesta anche sul Ponte sullo Stretto - Si è avvalso della facoltà di non rispondere l'aggiunto della Direzione nazionale antimafia, Michele Prestipino Giarritta, invitato a comparire a Caltanissetta dopo che il suo nome è stato iscritto nel registro degli indagati per rivelazione di segreto d'ufficio.

Paderno d'Adda, il vecchio ponte San Michele non reggerà oltre il 2030. Vertice d'urgenza in Regione: ''Dobbiamo fare in fretta'' - Paderno d'Adda (Lecco), 15 maggio 2025 – Corsa contro il tempo per costruire un rimpiazzo del ponte San Michele sull'Adda, tra Paderno, sulla sponda lecchese, e Calusco, su quella Bergamasca.

Il ponte degli sprechi. San Michele a scadenza. Si rischia un altro caos - Il 2030 sembra lontano, ma non lo è. Occorre fare in fretta: scegliere, progettare e costruire un’alternativa prima che il vecchio ponte San Michele sull’Adda tra Paderno, provincia di Lecco, e Calusco, Bergamo, "scada" e venga chiuso.

Nuovo ponte, la “copia“ del San Michele è l’ipotesi più realistica.

Paderno d'Adda, nuovo ponte San Michele: il tempo sta per scadere ma i progetti non piacciono - Le soluzioni proposte per rimpiazzare lo storico viadotto sono troppo impattanti per il traffico e perchè dovrebbero essere abbattute case e attività commerciali

San Michele: bene l'incontro col territorio per il nuovo ponte - "Avevamo condiviso da tempo la necessità di un sopralluogo della Commissione Infrastrutture e mobilità al ponte