Politicamente è una mano tesa. Con la promessa, però, che "vigileremo sull’operato". La falange dei sindaci di centrodestra apre un credito verso la nuova direttrice generale delle aziende sanitarie Nicoletta Natalini. La Conferenza Territoriale Socio Sanitaria decreta il semaforo verde, nonostante il disavanzo di 120 milioni, per il bilancio preventivo 2025. Da parte del presidente, Fabio Tosi (il sindaco di Fiscaglia) arriva un primo riconoscimento verso la nuova governance, ossia quello di aver – se non altro parzialmente – accolto alcune istanze del territorio. Insomma un clima completamente diverso rispetto a quello che si era registrato durante l’approvazione del consuntivo dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aziende sanitarie, il voto. Ok al bilancio in deficit: "Assicuriamo l’impegno"

