Turista tedesco trovato morto Le foto mandate alla moglie e poi il silenzio all’improvviso

OLIVETO LARIO (Lecco) Le foto inviate via WhatsApp, poi il telefono ha squillato solo a vuoto. La moglie si è preoccupata e ha chiesto aiuto, ma suo marito è stato trovato solo la mattina seguente. Morto. Un turista tedesco di 62 anni, Friedrich Rudolf Christian, in vacanza sul lago di Como, in una casa in affitto ad Asso nel Triangolo Lariano, ieri mattina è stato trovato morto nei boschi di Vassena, a Oliveto Lario. Lo hanno trovato i vigili del fuoco e i soccorritori del Soccorso alpino dopo una notte di incessanti ricerche. Il 62enne lunedì si è allontanato per una passeggiata da solo sui monti del Triangolo lariano: ha parcheggiato l'auto vicino al sentiero che voleva percorrere e si è incamminato.

