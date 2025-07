Mercato delle Erbe riqualificato L’Officina del gusto degli under 35

"Officina Culturale, Sociale e del Gusto" è il nome del progetto per la riqualificazione del Mercato delle Erbe che l’amministrazione comunale intende concretizzare attraverso le risorse previste dal bando nazionale Anci. Il bando - destinato a sostenere l’assegnazione di spazi pubblici a giovani under 35 che puntino alla realizzazione di progetti innovativi - trova infatti piena coerenza nel suddetto progetto approvato nell’ultima Giunta: esso prevede l’assegnazione di un’ampia porzione del primo primo piano del Mercato delle Erbe, attualmente inutilizzato, che sarà trasformato in un polo di attrazione diversificato e che si affiancherà sia alle attività commerciali esistenti che al nuovo Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune d prossima realizzazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mercato delle Erbe riqualificato. L’Officina del gusto degli under 35

