Il Pci balla da solo, Lidia Mangani è la quarta candidata.

"Il punto programmatico principale? Riguarda la sanità, considerato che è la principale voce del bilancio della Regione. Negli anni la sanità pubblica ("non solo nelle Marche", aggiungerà a margine) è stata depotenziata e privatizzata e le responsabilità sono da attribuire sia alla giunta regionale del Pd guidata da Luca Ceriscioli, sia a quella di centrodestra guidata da Francesco Acquaroli, che ha proseguito sulla stessa strada. Ecco perché ci presentiamo in alternativa a questi due schieramenti". C'è la sanità in cima all'agenda di Lidia Mangani, 72 anni, ex insegnante e dirigente scolastica e ultima – ma soltanto in ordine cronologico – ad aggiungersi alla corsa verso le elezioni regionali di settembre nelle Marche.

Il Partito Comunista Italiano andrà da solo alle regionali, la candidata presidente è Lidia Mangani: «Siamo la vera alternativa» - Il Partito Comunista Italiano accetta la sfida e parteciperà alle prossime elezioni regionali con un proprio candidato presidente.

Il Pci in gara alle prossime elezioni regionali con Lidia Mangani: «Impossibile migliorare i servizi se si pensa al riarmo» - Dopo centrodestra, centrosinistra e Democrazia Sovrana e Popolare, è il turno del Partito Comunista Italiano.

