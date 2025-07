Nessun collegamento certo tra gli episodi che hanno segnato il fine settimana sulla costa pisana, ma le indagini proseguono a ritmo serrato per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. A chiarirlo sono fonti investigative, secondo cui i quattro episodi – la rissa notturna a Marina di Pisa, l’uso dello spray al peperoncino in una discoteca, il ritrovamento della borsa con due pistole al Bagno Costa Azzurra e gli spari contro la sede della Stella Maris a Calambrone – vengono analizzati come eventi distinti, anche se non si esclude che possano emergere elementi comuni. Le due pistole ritrovate nello stabilimento balneare sono risultate essere scacciacani calibro 8 millimetri, con tappo rosso e canna piombata, dunque non armi da fuoco vere, precisano fonti di polizia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Borsa piena di armi. L’incognita sui bossoli e il nesso con Stella Maris