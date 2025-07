di Massimiliano Saggese Ennesimo dramma sulla A7. Una giovane donna ha perso la vita la notte tra lunedì e martedì, nel tratto compreso tra Binasco e la barriera di Assago. Secondo le prime informazioni, la vittima viaggiava come passeggera a bordo di una moto. Il conducente del mezzo, un uomo di 32 anni, è rimasto gravemente ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto poco dopo mezzanotte, in direzione Milano, e ha coinvolto una moto e un’ auto. Sul posto i soccorritori del 118 con due ambulanze e un’auto medica. Per la giovane donna, purtroppo, non c’era già più nulla da fare: il decesso è stato constatato sul luogo dell’impatto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Assago, l’ennesimo scontro sulla A7. Muore la passeggera di una moto