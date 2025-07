Lavori di stombatura al Borro dei Morelli | Così fosso più sicuro

Lavori di manutenzione straordinaria e di stombatura del fosso Borro dei Morelli, all’altezza della piazzetta della Fornace, nel centro della frazione di Ginestra Fiorentina, nel Comune di Lastra a Signa. Come fanno sapere dall’amministrazione comunale, si sta procedendo in particolare ad aprire (togliendo appunto la tombatura) il tratto del fosso che attraversa la piazzetta, col conseguente ripristino della soletta sul fondo del fosso stesso e con il montaggio di una ringhiera a protezione della parte in cui è stata tolta la copertura. "L’obiettivo di questi lavori – ha commentato il sindaco di Lastra a Signa, Emanuele Caporaso - è quello di facilitare la manutenzione del fosso e le operazioni di pulizia in caso di criticitĂ ed emergenze idrauliche, diminuendo così la parte non ispezionabile, in linea con le indicazioni del Genio civile, che ha rilasciato apposita autorizzazione idraulica". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavori di stombatura al Borro dei Morelli: "Così fosso piĂą sicuro"

In questa notizia si parla di: fosso - lavori - stombatura - borro

