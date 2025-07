Tracce di colore, sogni d’Africa’. Quando la pittura è nuova vita. Le opere di Francesca Salvi.

"Ho 27 anni, dipingo spingendomi sopra i colori con la mia sedia a rotelle. Ogni pennellata è un viaggio. Ma stavolta voglio farlo davvero: voglio andare in Africa. Non so ancora dove, nĂ© come, ma so che lo farò". Chi scrive è Francesca Salvi, originaria di Pisa, residente a Carrara, laureata in psicologia dello sviluppo e dell’educazione, che si appresta a fare il suo debutto come artista. Venerdì, dalle ore 19, infatti, esporrĂ i suoi quadri al Bagno Sport e Natura di Poveromo, che frequenta da sempre con la sua famiglia. Il titolo della mostra è ’Tracce di colore, sogni d’Africa’. Scrive di lei la critica Enrica Frediani: "Francesca opera una trasposizione fisica e simbolica del gesto artistico sul supporto pittorico quale slancio vitale e umorale veicolato da sofferte emozioni interiori imposte attraverso il segno lasciato dalle ruote della sedia su cui è costretta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

