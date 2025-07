Pagamento Assegno Unico a luglio 2025 date accredito Inps | aumenti arretrati e ultime novità

L’assegno unico di questo mese verrà accreditato a partire dal 20 luglio 2025 alle famiglie per le quali la rata non ha subito nessuna variazione rispetto a giugno, negli ultimi giorni di luglio ai nuclei che hanno subito variazioni oppure che lo ricevono per la prima volta. Vediamo chi riceverà l'importo minimo dell'Auu e non avrà più diritto agli arretrati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Assegno per il Nucleo Familiare, dal 1° luglio nuovi importi. Circolare e TABELLE INPS - L'INPS ha comunicato, attraverso la circolare n. 92 del 19 maggio 2025, l'adeguamento degli importi dell'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) per il periodo dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.

Assegno di incollocabilità INAIL: rivalutazione dal 1° luglio 2025. Istruzioni per le domande - I soggetti colpiti da infortunio sul lavoro o malattia professionale e titolari della rendita diretta INAIL possono ottenere il pagamento di una particolare prestazione riservata a quanti si trovano nell’impossibilità di beneficiare del sistema del collocamento obbligatorio nelle imprese private: l’ assegno di incollocabilità .

Assegno Nucleo Familiare: nuovi importi in arrivo dal 1° luglio, ecco chi ne beneficia - Buone notizie per alcune categorie di famiglie: l’INPS ha ufficialmente annunciato la rivalutazione degli importi dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF).

