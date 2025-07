Asa e Oss per il territorio I primi diciotto corsisti alle prese con i tirocini | Noi d’aiuto agli anziani

Sono impegnati nei tirocini i primi diciotto allievi dei corsi per Ausiliario Socio Assistenziale e di Operatore Socio Sanitario, organizzati dal progetto “Una ComunitĂ per il lavoro 2” promosso dalla Fondazione Comunitaria di Lodi con 100mila euro di finanziamento, rete dei centri di formazione professionale e da cinque comuni del territorio: Lodi, Massalengo, Borghetto, Somaglia e Casalmaiocco, che assegnano 2mila euro per ognuna delle doti che patrocinano. A fine giugno avevano concluso la prima fase di formazione in aula. Le esperienze sul campo hanno preso il via dall’inizio di questo mese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Asa e Oss per il territorio. I primi diciotto corsisti alle prese con i tirocini: "Noi, d’aiuto agli anziani"

In questa notizia si parla di: territorio - primi - diciotto - tirocini

Anziani soli, non auto-sufficienti e famiglie povere: primi passi per una rete sociale-sanitaria sul territorio - Affrontare le nuove fragilitĂ (dalle nuove povertĂ , alla solitudine fino alla gestione della non autosufficienza) con uno sguardo sistemico, attento, umano.

Forza Italia: "I primi responsabili dell'inerzia sulla sicurezza del territorio sono proprio nel Pd" - "Per noi è del tutto inaccettabile che il Pd continui una campagna di vergognosa speculazione politica sulla delicata e seria questione della sicurezza del territorio, quando i primi responsabili di un'atavica inerzia nella gestione e manutenzione ordinaria del reticolo idrografico e della.

Cucina di Lago in passerella: nasce a Como la sfida tra chef del territorio. Ecco i primi nomi confermati - Venerdì 5 settembre, dalle ore 15:00, l’Hotel Hilton Lake Como ospiterà la presentazione ufficiale della Como Chef Challenge - Cucina di Lago, una nuova e attesa manifestazione culinaria dedicata alla valorizzazione del talento gastronomico del territorio lariano.

Continua la collaborazione fra i ’ del territorio regionale e il per ciò che riguarda l’attività di orientamento al lavoro per i ragazzi impegnati nel Servizio Civile Nazionale. ? Nella giornata di ieri i responsabili e operatori d Vai su Facebook

Asa e Oss per il territorio. I primi diciotto corsisti alle prese con i tirocini: Noi, d’aiuto agli anziani; Salone dei tirocini 2025; Stage alla Commissione Europea amministrativi e di traduzione. Bando 2025.

Asa e Oss per il territorio. I primi diciotto corsisti alle prese con i tirocini: "Noi, d’aiuto agli anziani" - Conclusa la formazione in aula del progetto che coinvolge cinque Comuni. Riporta ilgiorno.it

I primi vent’anni della Palazzina: "È un presidio del territorio" - MSN - "Un modello di agricoltura e di cura del territorio", Così la sindaca di Monte San Pietro, Monica Cinti, ha salutato i partecipanti alla semplice festa per i vent’anni dell’agriturismo La ... Scrive msn.com