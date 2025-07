Rifuggono i loghi e il lusso ostentato, sono difficili da etichettare, ma tra loro si riconoscono benissimo. Uno stile cosmopolita che unisce opulenza e understatement. Apparentemente casuale, in realtà studiatissimo. Ecco una mini guida aspirazionale quel tanto che basta per replicare i loro look (o semplicemente per individuarli). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Essere radical chic oggi: come «riconoscerli» dai loro nuovi feticci fashionisti