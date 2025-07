Marco Bizzarri, ex ceo di Gucci e imprenditore nell’alta moda mondiale, ha ricevuto la benemerenza civica del Comune di Rubiera per premiare la sua collaborazione per il restauro della torre dell’orologio e per la sua grande generosità durante la pandemia di Covid. Il riconoscimento è stato attribuito a Bizzarri ieri pomeriggio nella prima giornata per ‘restituire’ alla comunità la torre dell’orologio dopo un importante intervento di riqualificazione. Oggi ospita il nuovo spazio giovani e il polo di Rubiera dei servizi sociali dell’ Unione Tresinaro Secchia. Ieri è stato inaugurato lo spazio giovani, un luogo accogliente e moderno pensato per i ragazzi e le ragazze di Rubiera e non solo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Grazie a Bizzarri la torre rinasce"