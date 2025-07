Ultimo batte Vasco | La storia la faccio io

Benvenuti nella storia. Sold out in 3 ore. 250.000 biglietti venduti per quello che sarĂ il concerto piĂą grande di sempre. Lo scrive il cantautore Ultimo (pseudonimo di Niccolò Moriconi, 29 anni) in un post su Instagram, celebrando il tutto esaurito per il concerto del 4 luglio 2026 a Tor Vergata a Roma. "Io sento una missione e ti giuro che andrò a meta. Cantare in pieno inverno per dar la primavera", ha poi aggiunto l’interprete romano, citando il testo del brano 22 settembre. Mai nessuno come lui: Ultimo conquista così il record per un artista italiano di biglietti venduti per un unico concerto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ultimo batte Vasco: "La storia la faccio io"

Venduti 250mila biglietti in poche ore. Con sold-out. Prima l'obbiettivo era detenuto da Vasco Rossi. L'artista ringrazia: «Benvenuti nella storia» Vai su Facebook

