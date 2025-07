Si è conclusa in questi giorni la manutenzione delle scogliere a Baia Metauro, intervento inserito nel piano di cura e consolidamento del litorale fanese. Un’operazione che rientra in un percorso più ampio avviato nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale, partito a maggio con la sistemazione della spiaggia di Ponte Sasso e destinato a proseguire anche nei prossimi mesi con ulteriori cantieri in diversi tratti della costa. I lavori a Baia Metauro hanno interessato per diversi giorni le barriere frangiflutti, in particolare nel tratto compreso tra la foce del Metauro e circa metà della zona balneare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scogliere a Baia Metauro, manutenzione conclusa