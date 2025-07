La gente delle terre Verdiane è scesa in campo per salvare la chiesetta dell’Annunziata, tanto amata da Giuseppe Verdi e che oggi rischia di crollare, in stato di totale abbandono da anni. La Madonna delle Spine, così viene anche chiamata la chiesetta per via di un antico miracolo, si trova nella frazione di San Giuliano, a Castelvetro Piacentino, ma a pochissimi minuti da Cremona. Il maestro Giuseppe Verdi nell’Ottocento, si fermava proprio qui, come tappa fissa, quando si spostava per lavoro dalla sua villa di Sant’Agata a Villanova D’Arda per recarsi a Cremona. Si racconta che nella navata della chiesa si intrattenesse con il parroco, don Giovanni Avanzi, molto amico del maestro e della moglie, la cantante Giuseppina Strepponi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sos per la chiesa degradata: "La più amata da Verdi"