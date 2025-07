se ai riformisti del pd manca il coraggio di essere riformisti

Al direttore - Caro Cerasa, mi creda: della relatrice speciale dell’Onu sui territori palestinesi – in cui peraltro non mette piede dal 7 ottobre 2023 – non mi importa un fico secco. Più inquietante, invece, è il bias cognitivo (distorsione del giudizio causata dal pregiudizio) della sinistra parlamentare ed extraparlamentare italiana (e non solo), nonché di un numero considerevole di artisti e attori, docenti e discenti, cantanti e intellettuali, sindacalisti e pacifisti, terzomondisti e antimperialisti, popolani e altoborghesi, laici e religiosi. Siamo in presenza di un fenomeno futurista-dadaista oppure di semplici esibizionisti in cerca di cinque minuti di visibilità sui media? Forse entrambe le cose. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

