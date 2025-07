Sopralluogo nei centri estivi Visita ai vigili

Centri estivi 2025, sopralluogo, ieri mattina, per la verifica del servizio offerto da parte dell’assessore alle Politiche Educative Antonella Andreoli. I centri estivi comunali sono partiti il 1° luglio e finiranno il 1° agosto e accolgono quest’anno oltre 700 bambini, con orario 7.30-16.30 e con un notevole incremento dei posti disponibili con tariffe invariate. Tra le attività proposte ai più piccoli anche la visita alla caserma dei Vigili del Fuoco di Ancona effettuata a turno per i diversi centri coinvolti e che ieri mattina ha riguardato 28 bambini dai 4 ai 7 anni della Gabbianella. Alla presenza anche del Comandante Pierpaolo Patrizietti, i piccoli accompagnati dai vigili del fuoco hanno visitato la centrale operativa, il museo dei vigili del fuoco e hanno potuto ammirare il mezzo di pronto intervento e cimentarsi nelle prove con le lance ad acqua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sopralluogo nei centri estivi. Visita ai vigili

