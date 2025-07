Nonni per tutte le stagioni gli over nella natura

Il Comune promuove il progetto "Nonni per tutte le stagioni", inserito nell'ambito dell'obiettivo piĂą ampio di agricoltura sociale realizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, denominato "Progetto Agri Care – L'agricoltura si prende cura di noi". Nello specifico "Nonni per tutte le stagioni" è rivolto a persone anziane autosufficienti, e si propone, tra le altre cose, di offrire occasioni di scambio intergenerazionali, attribuendo grande importanza allo scambio tra giovani e adulti: da un lato l'adulto che contribuisce alla trasmissione di saperi ed esperienze di vita, dall'altro il giovane che colma le lacune tecnologiche e linguistiche degli anziani.

