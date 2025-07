Gnocchi ripieni Rock sul Serio e Fara Rock | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

La sagra degli gnocchi ripieni ad Albino, la festa alla Madonna della Castagna, il ballo a ChorusLife, il cinema all’aperto all’Arena Santa Lucia e all’Esterno Notte, Rock sul Serio a Villa di Serio, Fara Rock e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 16 luglio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 12 ottobre al Gres Art 671 a Bergamo sarĂ allestita la mostra “de bello. notes on war and peace”, a cura di gres art 671 e 2050+, da un’idea di Salvatore Garzillo e Gabriele Micalizzi. Si tratta della prima esposizione collettiva di gres art 671: parla di guerra, di umanitĂ , di popoli e di emozioni, di storia e di attualitĂ , sostenendo l’urgenza della pace. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Gnocchi ripieni, Rock sul Serio e Fara Rock: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Torna «Rock sul Serio»: dal 16 luglio uno dei festival più amato dai giovani - LA MANIFESTAZIONE. Per il «Rock sul Serio» un ritorno alle radici. Quelle naturalistiche della Valle Seriana, dove il fiume Serio scorre e fa da spartiacque tra natura e comunità .

