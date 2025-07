Gli scienziati delle decisioni Dai tempi delle ambulanze ai satelliti | Risposte matematiche a sfide vere

La “ Scienza delle decisioni “ può aiutare a rendere più efficaci i soccorsi, ottimizzando per esempio gli spostamenti delle ambulanze appena terminato il servizio per posizionarle nelle aree più scoperte di Milano o pianificando i turni in ospedale. Può dare una mano a gestire la marea di richieste di osservazione satellitare che arriva all’agenzia spaziale, stabilendo le priorità . Sono soltanto due esempi dei problemi reali che si sono trovati a risolvere - matematicamente - i ricercatori dell’ università Statale di Milano. Un corso di laurea sulla Scienza delle decisioni non esiste ancora in Italia, anche se è stato richiesto da più parti - insieme a un centro di ricerca interateneo - ma dal 1998 è stato fondato il “Laboratorio di Ricerca Operativa – OptLab“ e quest’anno - sempre alla Statale - è stato creato il Centro di Ricerca Coordinata “Desire“, che riunisce docenti di Scienze biomediche e cliniche, Scienze e politiche ambientali, Informatica, Matematica, Scienze Cliniche e di Comunità , accomunati da un interesse: offrire strumenti per prendere decisioni scientificamente spiegabili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

