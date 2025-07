Una mano sulla bocca lascia segni inequivocabili | il consulente Poggi smonta l'ultima ipotesi sull'omicidio

A Fanpage.it chiarisce tutto su Ignoto 3 il consulente della famiglia Poggi Marzio Capra: "Se Chiara avesse morsicato il suo killer avremmo trovato molto più materiale genetico maschile nella sua bocca. La mano sulla bocca lascia segni che sono inequivocabili". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Un turista fulminato e “sbalzato con forza per terra” dopo aver messo la mano su una lampada: “La scossa ha attraversato le otturazioni della mia bocca” - Disavventura “fulminante” per un turista, Steve Ellis, che è rimasto “quasi ustionato vivo” dopo che una scossa elettrica.

Garlasco, il Dna nella bocca di Poggi «è di un ignoto»: la teoria della mano stretta sul viso, le due armi, la nuova direzione del caso - Il dato è emerso dalle analisi effettuate dai periti incaricati dal Tribunale di Pavia nel corso dell'incidente probatorio.

La mano sul viso e il dna "ignoto" nella bocca. Perché la procura cerca un terzo uomo - Il caso di Garlasco acquisisce un nuovo elemento d'indagine che, al momento, fornisce solo indicazioni sommarie e non certezze su quanto accaduto nella villetta di via Pascoli il 13 agosto 2007.

7 luglio - compleanno di Pinocchio Pinocchio Mastro Ciliegia dona un legnetto all' amico falegname Geppetto. Se un burattino vuol realizzare, dalla testa deve incominciare. Pian, pianino, senza farci caso, crea occhi,bocca,orecchie e naso. È felice e conte

Mani e bocca sono «programmate» per muoversi insieme - NEUROLOGIA Mani e bocca sono «programmate» per muoversi insieme Gesticolare parlando non è un difetto. Riporta corriere.it