nuova offensiva sulla striscia cento morti nei raid israeliani

Attacchi durissimi a Gaza City e Jabalya, nel nord della Striscia, e a Rafah, nel sud. Secondo il ministero della SanitĂ di Hamas, i morti palestinesi sono 93. Non si allenta la pressione di Israele su Gaza e il conteggio delle vittime civili continua a salire. Un attacco ha colpito vicino a Gaza City una tenda che ospitava sfollati palestinesi, uccidendo sei persone. Fra gli obiettivi c’era un leader di Hamas, Muhammad Faraj al-Ghoul, ex ministro del governo di Gaza, morto nel raid. Nel sud almeno nove palestinesi, per la maggior parte minorenni, sono stati uccisi in un bombardamento sulle tende degli sfollati nella zona di Mawasi a Khan Yunis. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

