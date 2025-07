Galletti | Pronti ad aiutare Motori Minarelli

"Dobbiamo interpretare l’ora della crisi come l’ora della solidarietĂ ". Emil Banca tende la mano alle famiglie e ai lavoratori di Motori Minarelli, storica ditta bolognese produttrice di motori e parte del gruppo Fantic, ora in composizione negoziata. Un’apertura anche al dialogo con i sindacati e con l’azienda per "evitare il peggio": "Dall’anticipo della cassa integrazione senza interessi, così che nessuno rimanga senza reddito, all’assistenza alle situazioni debitorie personali e familiari (moratoria mutui e prestiti.) in caso di eventuale disoccupazione, al supporto a percorsi di outplacement, fino all’eventuale sostegno a progetti imprenditoriali eo di lavoro autonomo provenienti dalla libera iniziativa di lavoratrici e lavoratori – annuncia Gian Luca Galletti, presidente Emil Banca –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

