Conto alla rovescia verso la Monza Power Run: appuntamento sabato 19 e domenica 20 con la corsa goliardica a ostacoli che unisce sport, travestimenti e beneficenza tra Villasanta e il Parco di Monza. Il ricavato verrà utilizzato per sostenere la lotta contro la leucemia, in collaborazione con l’ ospedale San Gerardo di Monza: l’evento è organizzato dall’associazione Lele Forever, intitolata al giovane villasantese Gabriele Brandazzi. Sabato è in programma la corsa da 12 chilometri, domenica le batterie da 6 chilometri. Lo scorso anno i partecipanti sono stati quasi 2.000. Entrambe le giornate si concluderanno con musica dal vivo, concerti e food truck. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Torna la Power Run, la corsa a ostacoli in nome di Lele Brandazzi

