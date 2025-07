Dazi la ricetta di Bernini | Emergenza come il Covid Serve sostegno pubblico

"I dazi Usa al 30%? Un’emergenza economica da affrontare con la stessa luciditĂ e partecipazione istituzionale che abbiamo visto durante il Covid. Serve un’azione immediata, su piĂą livelli, altrimenti rischiamo di pagare un prezzo altissimo". Fabrizio Bernini, presidente di Confindustria Toscana Sud, lancia un messaggio netto a livello internazionale, ma guarda anche al contesto locale: "Se vogliamo aiutare davvero le imprese, bisogna sbloccare le opere infrastrutturali, dalla Due Mari all’Alta VelocitĂ . Il tempo delle attese è finito". Presidente Bernini, quale può essere l’impatto delle scelte di Trump sull’economia aretina? "Sarebbero un colpo duro, anche se mi auguro che il presidente americano abbia sparato alto per trattare ancora. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dazi, la ricetta di Bernini: "Emergenza come il Covid. Serve sostegno pubblico"

In questa notizia si parla di: bernini - dazi - emergenza - covid

Dazi, Bernini: "Non hanno mai giovato a chi li pone, antieconomici per chiunque" - "I dazi sono un tormentone che si ripete nella storia che, però, non ha mai giovato a chi li pone, perché sono antieconomici per chiunque.

Dazi Usa. Bernini: "Provvedimenti di emergenza per neutralizzate i contraccolpi" - “I dazi del 30% annunciati dagli Stati Uniti sull'export europeo rappresentano una minaccia seria e trasversale per l'industria italiana".

Dazi, la ricetta di Bernini: Emergenza come il Covid. Serve sostegno pubblico; Maltempo, la ministra Bernini dice che torna la didattica a distanza: Le lauree non si fermano.

Dazi, la ricetta di Bernini: "Emergenza come il Covid. Serve sostegno pubblico" - Il presidente di Confindustria: "Sarà fondamentale una misura fiscale per aiutare chi esporta negli Stati Uniti con una compensazione sulle imposte doganali". Secondo lanazione.it

Dazi Usa. Bernini: "Provvedimenti di emergenza per neutralizzate i contraccolpi" - "L’Italia e l’Europa devono cercare di proteggere le loro industrie, dotandosi di una politica industriale forte e certa". Si legge su arezzonotizie.it