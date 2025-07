"Romagna Acque, Start Romagna, Acer: tutti gli incarichi sono andati a politici non forlivesi. Ora un presidente ‘nostrano’ della Camera di Commercio". Così Alberto Zattini, direttore di Ascom-Confcommercio Forlì (nella foto a sinistra) commenta le recenti nomine ad alcune società locali, auspicando inoltre un forlivese alla guida dell’ente camerale. "Fabrizio Landi, ex segretario del Pd cesenate, presidente di Romagna Acque, l’ex assessore regionale Andrea Corsini, cervese di origine, chiamato a ricoprire analogo incarico a Start Romagna – ricorda –, e Massimo Bulbi, ex presidente della Provincia ed ex consigliere regionale Pd, consigliere di Acer Forlì-Cesena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sfida per la Camera di Commercio: "Ora un forlivese a capo dell’ente"