Lavoravano con false licenze Denuciati due titolari di barber shop

Una serie di controlli per garantire la sicurezza anche sul fronte igienico sanitario degli utenti. Negli ultimi giorni i carabinieri della compagnia di Saronno, in collaborazione con il comando della polizia locale, hanno effettuato una serie di controlli in due barber shop della città , rilevando gravi irregolarità . L’attenzione degli inquirenti è stata attirata da alcune anomalie nei documenti presentati da due titolari di punti vendita a ridosso della zona a traffico limitato. Entrambi avevano infatti dichiarato di aver conseguito l’abilitazione professionale da acconciatori unisex in Molise e nelle Marche, ma le verifiche incrociate hanno fatto emergere che non risultano mai essere stati residenti o presenti in quelle regioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lavoravano con false licenze. Denuciati due titolari di barber shop

