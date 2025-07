Un turismo da fare. col binocolo: non è una battuta, anzi: è quello naturalistico, legato alle nostre splendide montagne e al birdwatching, in particolare quello dei rapaci, aquila reale in testa. Il progetto, ancora da mettere a terra ma già ben delineato nei suoi punti cardine e negli attori che lo concretizzeranno, è stato presentato ieri in ateneo, con la collaborazione di un partner davvero prezioso: Swarovski Optik. L’iniziativa, che riguarda quattro aree della provincia, ovvero Furlo, monte Pietralata, monte Carpegna e parco del Sasso Simone e Simoncello, è promossa e coordinata dal GAL Montefeltro Sviluppo, e realizzata da Co. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Con Swarovski un turismo col binoccolo