Belen Rodriguez torna in Rai | ecco a far cosa

Dopo una lunga carriera in tv, Belen è pronta a sbarcare in radio dal prossimo autunno per iniziare un’esperienza professionale del tutto nuova. La showgirl ha infatti inviato un indizio sul suo futuro con un post su Instagram che ritrae l’immagine dell’ingresso della sede Rai di via Asiago 10 a Roma. Nessuna parola a corredo, ma le indiscrezioni - riportate de Dagospia - portano tutte verso un talk su Radio 2, voluto dal nuovo direttore Giovanni Alibrandi. Una voce che trova conferme tanto che Belen starebbe giĂ discutendo con i dirigenti i contenuti del programma. Sembra in realtĂ che Belen non sarĂ da sola a condurre lo show, ma lo farĂ insieme a un altro partner, di cui non si conosce ancora l’identitĂ . 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

