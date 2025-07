Il primo a crederci Menesini | Importante salvaguardia ambiente

Adesso che la conferenza dei servizi ha autorizzato definitivamente l’impianto per il riciclo di assorbenti igienici e materiale tessile che RetiAmbiente realizzerà a Salanetti, in molto si chiedono quali saranno i tempi dell’iter e i prossimi passaggi. Diciamo subito: tempi brevi. L’autorizzazione concessa in sede di conferenza dei servizi contiene anche il permesso a costruire che sarà formalmente firmato tra qualche giorno. A quel punto, visto che la gara è già stata fatta e che c’era già stata l’aggiudicazione provvisoria, entro breve tempo potrà aprire il cantiere per la realizzazione dell’impianto vero e proprio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il primo a crederci. Menesini: "Importante salvaguardia ambiente"

In questa notizia si parla di: primo - crederci - menesini - importante

Como Inter, l’illusione scudetto dura appena 22 minuti: ma il primo a non crederci più era stato Inzaghi - di Redazione Como Inter, l’illusione scudetto dura appena 22 minuti: ma il primo a non crederci più era stato Inzaghi.

Il primo a crederci. Menesini: Importante salvaguardia ambiente.

Il primo a crederci. Menesini: "Importante salvaguardia ambiente" - L’ex sindaco avviò l’iter per la costruzione dell’impianto dei pannolini. Segnala lanazione.it

Via Francigena, primo seminario. Pergamene a Menesini e Giulietti - Pergamene a Menesini e Giulietti Il seminario sulla via Francigena a Capannori ha promosso il rilancio dei cammini religiosi nella zona, in vista del Giubileo 2025. Da lanazione.it