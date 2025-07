Fallisce lo sgombero della moschea I fedeli si radunano all’interno

Troppi bambini e anziani, fallisce lo sgombero della moschea abusiva di Costa Masnaga. L’altro giorno il sindaco di Costa Masnaga, Sabina Panzeri, avrebbe dovuto riprendersi le chiavi di un immobile comunale di via Luigi Cadorna, trasformato in moschea abusiva dai fedeli musulmani dell’associazione La Speranza. "Erano presenti numerose persone, tra cui anziani e bambini, che ci hanno impedito di rientrare in possesso del bene immobile", spiega il sindaco, che ha preferito evitare azioni di forza, anche perché con lei c’erano solo agenti della Polizia locale. Dalla prefettura non sono stati inviati rinforzi per un eventuale sgombero coatto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fallisce lo sgombero della moschea. I fedeli si radunano all’interno

In questa notizia si parla di: moschea - fallisce - sgombero - fedeli

Fallisce lo sgombero della moschea. I fedeli si radunano all’interno; Costa Masnaga, la moschea abusiva rimane dov'è.

Fallisce lo sgombero della moschea. I fedeli si radunano all’interno - Troppi bambini e anziani, fallisce lo sgombero della moschea abusiva di Costa Masnaga. Scrive ilgiorno.it

Islamici bloccano lo sgombero della moschea non autorizzata: tutto rimandato nel lecchese - Nell'ex opificio di Costa Masnaga è stato realizzato un luogo di culto non autorizzato che dev'essere liberato: ma i fedeli musulmani si sono opposti ... Come scrive msn.com