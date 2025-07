Mattone a buon mercato Con 1400 euro al metro qui il prezzo più basso

Affittare e comprare casa ad Arezzo è più economico che nel resto della Toscana. Lo dicono i numeri del mercato immobiliare nella regione nei primi 6 mesi del 2025 diffusi dall’Osservatorio semestrale del mercato residenziale di Immobiliare.it. Dai dati emerge che per comprare casa la zona più conveniente è la provincia di Arezzo, con una media di 1.447 euro al metro quadro. Stessa situazione per i canoni di locazione: anche in questo caso la provincia di Arezzo si conferma la più accessibile, con un affitto medio di 7,8 euro al metro quadro. In generale, nel primo semestre 2025, in Toscana i canoni di locazione sono cresciuti più dei prezzi di vendita: i primi sono aumentati del 5,4%, mentre i secondi del 3,1%. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mattone a buon mercato. Con 1400 euro al metro qui il prezzo più basso

In questa notizia si parla di: mercato - euro - metro - mattone

Primark investe oltre 40 milioni di euro sul mercato italiano e apre 5 nuovi store - Primark, il retailer internazionale di moda, rinnova oggi il suo impegno nel mercato italiano con l’annuncio di un investimento di oltre 40 milioni di euro nel Bel Paese per 5 nuovi negozi.

Papamobile per corteo feretro papa Francesco costruita su un pick-up usato (valore di mercato di poco superiore a 15mila euro) - Per il corteo funebre che ha accompagnato dal Vaticano a Santa Maria Maggiore le spoglie di Papa Francesco è stata adattata una papamobile dalla storia particolare, perfettamente in linea con.

Il mercato dell’AI in Italia vale 760 milioni di euro e gli investimenti sono in crescita - L’intelligenza artificiale costituisce una delle innovazioni più trasformative del nostro tempo e la sua diffusione sta ridisegnando le modalità di produzione, i modelli di business e le dinamiche organizzative di individui e organizzazioni.

Il mercato immobiliare lungo il litorale. Le costruzioni in aree centrali come piazza Brescia ridisegnano le quotazioni. L’amministrazione chiede costruzioni di qualità Vai su Facebook

Mattone a buon mercato. Con 1400 euro al metro qui il prezzo più basso; Real estate: le città dove il mattone conta. A Milano si arriva a 50mila euro al metro, Roma sfiora i 45mila; Mattone d’oro, la città cresce ancora.

Mattone a buon mercato. Con 1400 euro al metro qui il prezzo più basso - La provincia è quella più conveniente della Toscana: tutti i numeri. Scrive lanazione.it

Tutti vogliono la casa al mare, prezzi alle stelle sulle spiagge del Veneto: fino a 1 milione di euro per 100 metri quadrati - Ma il il mercato immobiliare è in fermento anche a Caorle, Sottomarina, Eraclea, Lido di Venezia. Si legge su corrieredelveneto.corriere.it