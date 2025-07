LIVE Cobolli Bronzetti-Ajdukovic Vekic Italia-Croazia Hopman Cup 2025 in DIRETTA | doppio misto decisivo?

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE  dell'incontro decisivo del tie tra ITALIA e CROAZIA, si gioca un doppio misto con tie-break al posto del 3° parziale tra CobolliBronzetti e AjdukovicVekic. Edizione italiana della HOPMAN CUP 2025, per la veritĂ la prima della storia ospitata dal bel Paese dopo che era per anni stata radicata a Perth. Si è deciso di portarla in Europa, collocandola in un momento diverso della stagione e in estate. L'anno scorso si giocava sulla terra battuta inglese, qui si gioca a Fiera del Levante, nel cuore di BARI! Il doppio misto vede di fronte, dopo i singolari femminile tra Bronzetti e Vekic e maschile tra Cobolli e Ajdukovic, darĂ comunque un punto importante nel girone: ricordando che le prime due squadre dei raggruppamenti si affronteranno in finale.

L'omaggio di Venditti al tennis: Lucia Bronzetti e Flavio Cobolli da Wimbledon al palco di Bari - Questa notte è ancora nostra" e ieri, lunedì 14 luglio, Antonello Venditti l'ha voluta condividere con due grandi campioni: Lucia Bronzetti e Flavio Cobolli, reduce dai quarti di finale di Wimbledon.