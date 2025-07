Lodi al Sole nel clou Musica teatro e riflessioni per chi è rimasto in città

Prosegue con appuntamenti all’insegna della cultura e del divertimento il cartellone estivo “Lodi al Sole”, allestito dal Comune di Lodi. Domani alle 21.15 al Caffè Letterario di via Fanfulla 3 presentazione del libro “Cassette” con incontro con l’autore Elian Herts. Dopo essere stati registrati su delle cassette da Elian Hertz, appassionato ascoltatore di una vecchia radio locale, diciannove racconti vengono diffusi, questa volta per un pubblico più ampio, da una nuova stazione, cosi che possano avere la divulgazione che meritano. Venerdì, alle 21.30 nel chiostro dell’Accademia Gaffurio in via Solferino 20, musiche di Beethoven, Chopin, Piazzolla, Stravinskij con il Duo RighiMaliboshka. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Lodi al Sole“ nel clou. Musica, teatro e riflessioni per chi è rimasto in cittÃ

