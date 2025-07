Presa in carico delle persone fragili Saranno seguite a domicilio

Le persone con particolari fragilitĂ e criticitĂ , dimesse dal Pronto Soccorso dell’ ospedale di Magenta, saranno, sperimentalmente, seguite a domicilio con interventi tempestivi e personalizzati con l’obiettivo di ridurre i nuovi accessi nelle strutture di emergenza-urgenza. Il progetto, avviato da alcuni giorni, è stato illustrato dal direttore del Dipartimento di Emergenza, Massimo Dello Russo. "Alla dimissione del paziente con fragilitĂ il Pronto Soccorso attiva l’ UnitĂ di continuitĂ assistenziale che seguirĂ il paziente in raccordo con il medico del pronto soccorso che rimane il referente clinico, e con il medico di base". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Presa in carico delle persone fragili. Saranno seguite a domicilio

