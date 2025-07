Cantieri infiniti in stazione è protesta | Il sottopasso si allaga di continuo

Un’estate torrida, quella vissuta dai pendolari lodigiani, ma non solo per il caldo. La stazione ferroviaria di Lodi continua ad essere un punto critico per migliaia di viaggiatori quotidiani, alle prese con cantieri interminabili, percorsi provvisori e un sottopasso ancora parzialmente inutilizzabile. È il Comitato Viaggiatori e Pendolari del sud-Milano e Lodigiano a tornare alla carica con una nuova denuncia pubblica: "Viaggiamo tra cantieri infiniti e disagi quotidiani. Aiutateci!", si legge nel comunicato diffuso ieri. "È arrivata l’estate – scrivono – e tutto sembra sospeso, tra inutili rischi e buone intenzioni senza una data di scadenza". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cantieri infiniti in stazione, è protesta: "Il sottopasso si allaga di continuo"

