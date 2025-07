La natura che cambia in Valtellina Animali selvatici a spasso in città

Selvatici in città. Nei giorni scorsi ci sono arrivate alcune segnalazioni relative all’avvistamento a Sondrio, in via Stelvio, e nei paesi limitrofi di una o più volpi che hanno girovagato per la media valle. Sta di fatto che sabato scorso la volpe (magari la stessa notata a Sondrio o forse un’altra) è stata vista dagli abitanti di Poggiridenti piano, poco distante dal capoluogo valtellinese, gironzolare per tra le vie Pignotti e Conforti, oggi molto edificate. Tranquilla, si aggirava probabilmente alla ricerca di cibo. Quella di avvistare animali selvatici nei centri urbani, soprattutto in Valtellina dove i paesi e le città sono vicinissime ai boschi, è una cosa inusuale, per molti, ma che sta diventando sempre più frequente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La natura che cambia in Valtellina. Animali selvatici a spasso in città

