In piazza Paul Harris a Castrocaro torna ‘Mercoledì tra le righe’ con un appuntamento speciale dal titolo ‘Il dottore che piantava gli alberi’. Al centro dell’evento, che prenderà il via alle 21, la storia di Stefano Gotti, chirurgo in pensione (cresciuto sotto l’ala professionale dell’indimenticato papà Carlo, a cui Forlì ha intitolato il campo d’atletica). Un medico dedito ai pazienti ma anche alla terra: l’attivista ambientale ha rinaturalizzato ben 30 ettari di collina. Un atto d’amore per il pianeta, che Gotti definisce ‘ chirurgia estetica dell’Antropocene ’. "Un incontro speciale dedicato alla rinascita del territorio e alla speranza concreta per il futuro - spiegano dall’Ufficio turistico della cittadina termale -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Castrocaro, stasera Stefano Gotti si racconta