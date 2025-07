Trump sui dazi | Andrà tutto bene con la Ue |La Cina | Turbolenze sui mercati

Bruxelles è cauta sulle contromisure, ma il commissario Sefcovic è pronto a volare negli Usa. E Merz avvisa Washington: non sottovalutare l’Europa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Trump sui dazi: «Andrà tutto bene con la Ue» |La Cina: «Turbolenze sui mercati»

In questa notizia si parla di: trump - dazi - andrà - tutto

Dazi sul cinema: trapelata la bozza del piano di Jon Voight per aiutare Trump - È trapelata una bozza del piano di Jon Voight per Hollywood, che include un incentivo fiscale federale del 10% per la produzione cinematografica e televisiva, abbinato a un “ test culturale ” americano simile alle regole del Regno Unito.

Dazi, Casa Bianca: “Trump vuole mantenerli al 10% per tutti” - (Adnkronos) – "Il presidente Donald Trump è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi".

"Vuole tenere tariffe al 10% per tutti". Il piano di Trump per la guerra dei dazi - "Il presidente è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca

L'ottimismo di Trump sui dazi: «Andrà tutto bene con la Ue» | Giorgetti: Insostenibile andare oltre il 10%, negoziare senza stancarsi Vai su X

SPECIALE ITV - LA POLITICA A TUTTO CAMPO Appuntamento alle 23:15, canale 19. Il Governo Meloni resisterà allo scontro interno Salvini – Tajani ai dazi di Trump? Come finirà il braccio di ferro Schlein – De Luca sul nome di Roberto Fico per la Preside Vai su Facebook

Dazi, l'ottimismo di Trump: «Andrà tutto bene con la Ue»; Trattativa no-stop sui dazi. Trump, 'con l'Ue andrà bene'; Dazi, i negoziatori Ue a Washington per riprendere la trattativa. Trump: “Andrà bene”.