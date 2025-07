rissa a bottigliate paura in san michele

Il provvidenziale intervento della Misericordia di Montecarlo, combinato con quello delle forze dell’ordine prontamente intervenute, ha evitato il peggio. Due uomini di origine straniera hanno cominciato prima ad insultarsi, poi sono passati alle vie di fatto. E’ successo domenica sera in pieno centro a Lucca, in piazza San Michele. Protagonisti due giovani, di origine magrebina, per un probabile regolamento di conti per questioni legate al mondo degli stupefacenti, (ma saranno le indagini a stabilire i motivi del diverbio). Prima le parole, poi le botte da orbi e poi anche le bottigliate con il tentativo di uno dei due di sfregiare l’altro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

