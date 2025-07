Uomo sotto il treno Traffico bloccato da Bovisa a Saronno

Dramma in stazione, ieri mattina a Novate Milanese, treni sospesi e circolazione ferroviaria per Saronno e Milano in tilt. È successo intorno alle 10.15 a poche centinaia di metri dalla banchina, un uomo è stato investito e ucciso da un treno 329 partito da Milano Cadorna alle ore 9.57 e diretto a Malpensa Aeroporto. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della Polizia Ferroviaria di Milano intervenuta sul posto, ma secondo quanto ricostruito si tratterebbe di un gesto volontario. Sul posto la centrale operativa di Areu ha inviato i mezzi di soccorso, due ambulanze, un’automedica, un mezzo dei vigili del fuoco, Polfer e carabinieri della compagnia di Rho. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Uomo sotto il treno. Traffico bloccato da Bovisa a Saronno

In questa notizia si parla di: uomo - treno - saronno - sotto

Tragedia sui binari: uomo travolto da treno, caos sulla Pescara-Bari - Pescara - Un uomo perde la vita a Trani, ipotesi suicidio. Disagi per i viaggiatori: ritardi, cancellazioni e deviazioni su tutta la dorsale adriatica.

Tragedia alla stazione di Desio: chi è l’uomo morto travolto da un treno? - Desio – Un uomo è morto travolto da un treno, all'interno della stazione ferroviaria di Desio (Monza), questa mattina intorno alle 11.

Tragedia ferroviaria in Italia, uomo travolto da un treno: circolazione in tilt - Il sole non era ancora alto quando un’oscura ombra ha calato il sipario sulla tranquilla routine della mattinata.

Uomo sotto il treno. Traffico bloccato da Bovisa a Saronno; Tragedia sui binari a Novate: persona investita dal treno, linea bloccata tra Milano e Saronno; Tragedia sui binari a Novate Milanese: un morto, circolazione ferroviaria interrotta tra Milano e Saronno.

Dramma in stazione a Novate Milanese: treno investe e uccide una persona, circolazione ferroviaria in tilt - 00, in stazione a Novate Milanese, un uomo è stato travolto e ucciso da un treno. Si legge su notizie.it

Investito dal treno in stazione a Novate Milanese, circolazione sospesa tra Milano e Saronno - Investito dal treno in stazione a Novate Milanese, soccorsi sul posto, treni bloccati per Saronno e Milano. ilnotiziario.net scrive