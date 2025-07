Una bottega di comunità, così Riola rinasce.

Inaugurata a Riola la bottega di comunità ‘L’angolo di Palens’. Una piccola folla si è radunata in via Ponte 5A per ascoltare i saluti del sindaco di Grizzana Morandi, Franco Rubini: "Da quando, nel 2020, abbiamo scoperto di essere i destinatari dei fondi del bando borghi del Pnrr ci siamo posti immediatamente il problema della continuità. Costruire le strutture è relativamente facile, molto più difficile è raggiungere il ripopolamento dei borghi interessati dal progetto". E prosegue: "Per questa ragione è nata la cooperativa Palens. Questa bottega, a due passi dalla stazione e dalla strada Porrettana, dovrebbe rappresentare un tassello fondamentale nella strategia di riqualificazione che stiamo perseguendo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

